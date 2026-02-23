Messina verso le urne | Basile chiude il mandato De Luca rilancia e il centrosinistra ancora indeciso

Basile ha concluso il suo mandato a Messina, portando con sé lavori avviati e progetti non ancora terminati, mentre De Luca si prepara a presentare una nuova proposta politica. La città si avvicina al voto con il centrodestra deciso a rilanciare la propria candidatura e il centrosinistra ancora indeciso tra diverse opzioni. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale strada prenderà la guida della città.

Venerdì 27 febbraio il sindaco dimissionario traccerà un bilancio dei quattro anni di amministrazione e lancerà la terza fase del progetto politico. Il centrosinistra riflette ancora sul candidato da opporre La città dello Stretto si prepara a un momento cruciale della sua storia politica recente: quattro anni di amministrazione Basile stanno per chiudersi, tra bilanci di opere realizzate e progetti ancora in corso, mentre lo scenario elettorale si scalda tra continuità, sfide civiche e mosse strategiche delle coalizioni. Venerdì 27 febbraio, alle 18, al Palacultura, il sindaco dimissionario Federico Basile incontrerà cittadini e stampa per ripercorrere l’azione amministrativa portata avanti dal 2022 a oggi, ringraziando per la fiducia ricevuta e gettando le basi della “terza fase” del progetto politico che ha guidato la città negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il sindaco Basile annuncia le sue dimissioni anticipate, Messina verso le urne a maggioFederico Basile ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Messina.

Messina, le rivelazioni di De Luca: “Basile poteva essere il candidato del centrodestraDe Luca ha accusato il centrodestra di aver stretto un accordo segreto per sostituire la giunta e candidare Basile, creando tensione nella città di Messina.

Messina, dal commissario ai fedelissimi. Ecco chi gestirà la fase di interregno verso le elezioniA Palazzo Zanca arriverà un dirigente indicato dalla Regione. Alla Città metropolitana oggi verrà indicato il vicesindaco (Carmelina Bambara?), ma rimane il dg Campagna. Uomini chiave nelle Partecipat ...

