Angelo Maurizio Tortora descrive il calcio come un’arte capace di condensare la storia universale in appena 90 minuti. Con parole che richiamano un pittore che dipinge con cura, Tortora analizza uno sport che, per molti tifosi, conserva ancora aspetti magici e affascinanti. La sua interpretazione si concentra sul modo in cui il calcio rappresenta un frammento della cultura globale, catturando l’attenzione di milioni di appassionati nel mondo.

Angelo Maurizio Tortora, come un pittore, a pennellate traccia il disegno del calcio. Quasi una fenomenologia di uno sport che per i tifosi nasconde ancora lati magici. Angelo Maurizio Tortora: “Football o palla da piede è il gioco più diffuso oggi nel mondo”. Così il giornalista: “Quando si è ragazzini basta una palla per sentirsi invincibili, una squadra per sentirsi uniti e un lembo di terreno per sognare l’impossibile: si chiama calcio. Football o palla da piede è il gioco più diffuso oggi nel mondo. Si chiama soccer nei Paesi di lingua inglese, fútbol nell’America Latina, fußball nei Paesi di lingua tedesca. A parere di milioni di persone sparse in tutto il globo, che lo praticano tuttora o lo vedono praticare, è di gran lunga il più bello di tutti i giochi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Angelo Maurizio Tortora: “Il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti”

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Ringrazio la redazione di TV LUNA E IL GIORNALISTA DI ANGELO MAURIZIO TORTORA PER AVER PUBBLICATO L INIZIATIVA DEI CITTADINI ERCOLANESI CHE SVOLGERANNO A TITOLO GRATUITO ALLA FAVORITA DI ERCOLANO GRAZIE ALLE NO - facebook.com facebook

In esclusiva per la nostra redazione, il noto giornalista Angelo Maurizio #Tortora ha analizzato lo scenario sulla panchina del #Napoli in caso di clamoroso addio di #Conte. #calcionews24 x.com