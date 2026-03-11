Al Museo Novecento di Firenze si inaugura la mostra dedicata a Ottone Rosai, il poeta dell’arte quotidiana. L’esposizione raccoglie opere e documenti che riflettono il suo approccio artistico, centrato sulla rappresentazione di scene di vita quotidiana, volti e ambienti. L’evento si apre oggi e resterà aperto al pubblico, offrendo un’occasione per esplorare il suo contributo nel panorama artistico italiano.

Firenze, 11 marzo 2026 – Riunire i frammenti della memoria. Trasfigurando momenti, luoghi e volti della quotidianità nella poesia universale dell'arte: "maledetto", "teppista", sensibile fino alla brutalità, raccontare un maestro come Ottone Rosai significa restituirne il respiro umano, etico e creativo nella sua complessa e sfaccettata dimensione esistenziale. Per questo, il direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti ha deciso di raccogliere in un'unica mostra il corpus eterogeneo di opere, dipinti e documenti provenienti dal Lascito Rosai, la collezione Alberto Della Ragione e il Gabinetto G.P Vieusseux - Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Poeta Innanzitutto": Ottone Rosai e l'arte universale del quotidiano al Museo Novecento

