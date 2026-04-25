Il tecnico del Torino ha dichiarato che non ci sono limiti insuperabili per battere l’Inter, sottolineando che nulla è scritto e che tutto può succedere. Alla vigilia della partita contro i nerazzurri, ha ricordato come fin da piccoli si prepari per affrontare sfide di questo livello, indicando l’importanza dell’esperienza accumulata nel tempo. La sua frase riflette un atteggiamento di fiducia e determinazione in vista della sfida.

Un Torino coraggioso per provare a fermare l’Inter. Alla vigilia della sfida contro i nerazzurri (domani, ore 18, Olimpico Grande Torino), il tecnico granata Roberto D’Aversa tratteggia le difficoltà, ma anche le opportunità della sfida. Con l’obiettivo di fare un passo in avanti dopo il pari di Cremona. “Ci troveremo di fronte una squadra che sta per vincere lo scudetto e che si giocherà la finale di Coppa Italia. Affrontarla è difficile, lo è per tutti, ma non sta scritto da nessuna parte che sia impossibile batterla. Hanno fatto tanti gol a tante squadre diverse, per cui vanno alzati attenzione e qualità. Dobbiamo riproporre il livello delle ultime prestazioni interne (vittorie contro Lazio, Parma e Verona, ndr) mostrando grinta, cuore e soprattutto capacità di fare gol.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Aversa punta sul Torino: "Non sta scritto da nessuna parte che sia impossibile battere l'Inter"

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