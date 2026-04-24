Crescono i redditi dichiarati nel 2025 +4,7% in testa gli autonomi

Nel 2025 i redditi dichiarati sono aumentati del 4,7%, con una particolare crescita tra i lavoratori autonomi, anche se il loro reddito medio si è ridotto. Sono cresciuti anche i contribuenti con imposta zero e quelli in regime forfetario. Questi dati riguardano le dichiarazioni presentate nell’anno precedente e mostrano un panorama di variazioni tra diverse categorie di contribuenti.

Crescono i redditi dichiarati l'anno scorso: sempre in testa gli autonomi (il cui reddito però è in calo), crescono i contribuenti con imposta zero e quelli in regime forfetario. Lombardia al top, Calabria fanalino di coda. E' quanto emerge dagli ultimi dati del dipartimento delle Finanze anticipati da alcuni media, tra cui Repubblica e il Sole 24 Ore. Il reddito complessivo totale dichiarato nel 2025 ammonta a oltre 1.076,3 miliardi di euro (48,6 miliardi in più rispetto all'anno precedente, +4,7%) per un valore medio di 25.820 euro, in aumento del 4% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l'anno precedente. L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (30.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crescono i redditi dichiarati nel 2025 (+4,7%), in testa gli autonomi Notizie correlate Turismo in Sicilia nel 2025, oltre 22,5 milioni di presenze: crescono gli stranieri, calano gli italianiABBONATI A DAYITALIANEWS Presenze complessive stabili, ma cambia la composizione Nel 2025 la Sicilia ha registrato oltre 22,5 milioni di presenze... Crescono nel 2025 gli infortuni a scuola. Oltre 80mila denunceNEL 2025 le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail hanno raggiunto quota 80. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crescono i redditi dichiarati nel 2025 (+4,7%), in testa gli autonomi; Trump, 'voglio un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta'; Redditi in Basilicata: Potenza e Matera crescono, ma restano in coda. Crescono i redditi dichiarati nel 2025 (+4,7%), in testa gli autonomi(ANSA) - ROMA, 24 APR - Crescono i redditi dichiarati l'anno scorso: sempre in testa gli autonomi (il cui reddito però è in calo), crescono i contribuenti con imposta zero e quelli in regime forfetari ... corrieredellosport.it Fisco, redditi dichiarati per quasi 1.100 miliardi ma 11,3 milioni di italiani non pagano l’IrpefReddito medio di 25.820 euro (+4%). Il 32,1% dell’imposta è dichiarata nella classe da contribuenti tra 35mila a 70mila euro. Da lavoratori dipendenti e pensionati circa l’84,6% del reddito complessiv ... msn.com Le IAD crescono: oltre 700 realtà in Italia, per il 95% guidate da donne. Un modello sempre più rilevante per l’autonomia economica. - facebook.com facebook