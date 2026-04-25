dario marcolin e fabio bazzani duri sul caso lukaku

Dario Marcolin e Fabio Bazzani hanno espresso opinioni severe riguardo alla questione Lukaku. Le dichiarazioni di Antonio Conte, che ha ammesso di non aver avuto un confronto diretto con il giocatore, hanno alimentato un dibattito tra gli esperti. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione della situazione e sulle eventuali conseguenze per il calciatore e la squadra. La vicenda ha attirato l’attenzione degli analisti sportivi.

Le parole di Antonio Conte sul mancato confronto con Romelu Lukaku hanno acceso subito il dibattito negli studi di Dazn. A intervenire sul tema sono stati Dario Marcolin e Fabio Bazzani, entrambi molto netti nella lettura del caso e nel peso dato al gesto del centravanti belga. Per Marcolin, il punto non è tecnico ma umano. L’ex centrocampista del Napoli si è schierato apertamente dalla parte di Conte, sottolineando quanto l’allenatore abbia inciso nella carriera di Lukaku e giudicando molto grave l’assenza di un confronto diretto tra i due in un momento così delicato. Questo il suo commento: “Io sono dalla parte di Conte che gli ha ridato una vita all’Inter e al Napoli facendogli fare anche un contratto importante.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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