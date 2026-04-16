Il Napoli sta valutando diverse opzioni per il calciomercato, inserendo anche la possibilità di un nuovo acquisto nel reparto offensivo. Nel corso delle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sul possibile ingaggio di un attaccante di esperienza, ma ancora non sono state prese decisioni definitive. La società sta analizzando le alternative e monitorando le situazioni di diversi giocatori, tra cui un attaccante di proprietà di una squadra di Premier League.

Il Napoli studia il futuro e, dentro il piano di ringiovanimento della rosa, ci sono anche valutazioni delicate su alcuni profili pesanti dello spogliatoio. Tra i dossier più sensibili, in questa fase, c’è quello legato a Romelu Lukaku, finito al centro di riflessioni che vanno oltre il semplice rendimento e toccano anche gestione, rapporti e sostenibilità dell’operazione. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Il centravanti belga viene indicato come una situazione da seguire con particolare attenzione. Il ritorno a Castel Volturno è atteso nei prossimi giorni, mentre intorno alla vicenda si registra una ripresa dei contatti in un clima che appare più disteso.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, caso aperto: il Napoli riflette sul futuro

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