danni da maltempo soldi al comune

Dopo più di due anni e mezzo, i fondi destinati al risarcimento dei danni causati dall’ondata di maltempo che colpì la Lomellina il 26 agosto di tre anni fa stanno finalmente venendo erogati. La procedura di distribuzione dei soldi al Comune è in corso, dopo il lungo iter di approvazione e verifica delle richieste di indennizzo. La somma prevista ai fini del risarcimento è stata formalmente assegnata alle autorità locali.

Sono stati necessari più di due anni e mezzo ma ora sono in fase di erogazione i fondi per il risarcimento dei danni dell’ondata di maltempo che flagellò la Lomellina il 26 agosto di tre anni fa. A Mortara vento e pioggia causarono importanti danni anche a una serie di immobili di proprietà comunale e agli alberi, caduti o danneggiati in modo tale da richiederne l’abbattimento, soprattutto nella zona del cimitero, all’ingresso della città arrivando da Parona. La somma proposta dall’ assicurazione, con la quale in questo lungo periodo c’è stata una lunga interlocuzione, 128mila euro in totale, è stata accettata dal commissario prefettizio Giorgio Zanzi, che da alcuni mesi sta guidando l’amministrazione del Comune in attesa delle elezioni del prossimo mese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Catania devastata dal maltempo, i danni del ciclone Harry

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