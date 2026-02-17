Saline Joniche | Metrocity e Comune al lavoro per un waterfront più sicuro dopo i danni del maltempo

A Saline Joniche, il maltempo ha provocato danni al waterfront, spingendo Metrocity e il Comune di Montebello Jonico a intervenire. La forte pioggia ha indebolito le strutture lungo la costa, rendendo urgente un intervento per garantire maggiore sicurezza. Le autorità stanno lavorando insieme per rivedere il progetto e rafforzare le difese contro future intemperie. Un nuovo piano prevede l’installazione di barriere di protezione e lavori di consolidamento delle aree più a rischio.

Waterfront a Rischio: La Metrocity e Montebello Jonico Intervengono a Saline Joniche. La Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Montebello Jonico hanno avviato un percorso di revisione del progetto del waterfront di Saline Joniche, in risposta alle crescenti preoccupazioni dei residenti e ai danni causati dal maltempo. Un sopralluogo congiunto, guidato dal sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, ha segnato l'inizio di un'analisi approfondita per garantire maggiore sicurezza alle abitazioni e alle strutture turistiche lungo la costa. L'obiettivo è trovare soluzioni che coniugano riqualificazione urbana, tutela del territorio e sviluppo sostenibile.