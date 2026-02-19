danni da maltempo al sud il governo stanzia 1 miliardo

Il maltempo ha causato ingenti danni nel Sud Italia, spingendo il governo a mettere a disposizione un miliardo di euro. Le risorse aiutano le famiglie e le aziende di Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite rispettivamente dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Molte case sono state evacuate e le attività agricole sono ferme. Le autorità stanno valutando i danni e pianificando interventi di emergenza per ripristinare la normalità. La decisione arriva dopo settimane di pioggia intensa e venti forti che hanno aggravato la situazione.

Risorse destinate a famiglie e aziende di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il governo stanzia 1 miliardo di euro per le regioni colpite dal ciclone Harry. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per fronteggiare i danni degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno colpito il territorio di Calabria, Sardegna e Sicilia nonché ulteriori misure urgenti per Niscemi dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Il miliardo di euro si somma ai 100 milioni già stanziati. 🔗 Leggi su Laverita.info

Pioggia e maltempo al Sud, Governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria per interventi urgentiIl governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.

