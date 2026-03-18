Daniele Silvetti e Marta Paraventi entrano in aula Tra lacrime e applausi l' ingresso è trionfale VIDEO

Daniele Silvetti e Marta Paraventi sono entrati in aula tra lacrime e applausi, ricevendo un'accoglienza trionfale. Il sindaco di Ancona e l'assessore alla Cultura sono tornati dalla riunione a Roma, dove la Commissione incaricata ha deciso che la città sarà Capitale della Cultura nel 2028. La scena è stata ripresa in un video che mostra il momento.

ANCONA - Ingresso trionfale per il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l'assessore alla Cultura Marta Paraventi, di ritorno da Roma, dove la Commissione incaricata ha scelto la città dorica come Capitale della Cultura 2028.Standing ovation, applausi e lacrime per la fascia tricolore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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