Dallo slum di Nairobi alla corsa a sindaco | Ecco perché ho deciso di cambiare Lecco

Venerdì 24 aprile, nella sala Don Ticozzi di via Giuseppe Ongania, si è tenuta la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Lecco. L’annuncio è stato dato da un candidato che, tra le altre esperienze, ha vissuto in uno slum di Nairobi. La campagna elettorale si svolgerà il 24 e 25 maggio, con il candidato che ha deciso di candidarsi per cambiare la città.

Filippo Boscagli ha presentato venerdì 24 aprile, alla sala Don Ticozzi di via Giuseppe Ongania, la sua candidatura a sindaco di Lecco per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La serata ha avuto un formato insolito per un lancio di campagna: al posto dei consueti interventi politici, quattro.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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