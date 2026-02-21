AJ Styles | Ecco perché ho deciso di ritirarmi alla Rumble e non a WrestleMania
AJ Styles ha deciso di ritirarsi alla Royal Rumble 2026, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro i problemi fisici. La sua decisione deriva da un infortunio che lo ha costretto a riconsiderare il suo percorso in WWE. Il wrestler ha spiegato di aver preferito concludere la carriera in modo più intimo, senza attendere WrestleMania. La sua scelta ha sorpreso molti appassionati, che aspettavano un saluto più elaborato.
AJ Styles ha chiuso la sua carriera in WWE alla Royal Rumble 2026, sorprendendo molti fan che si aspettavano un addio più avanti nel corso dell’anno. In un nuovo vlog pubblicato dalla WWE, che copre il suo ultimo mese in federazione, il veterano ha spiegato le ragioni dietro questa scelta. Il piano originale: ritirarsi a WrestleMania. Nonostante la tempistica abbia colto di sorpresa buona parte del pubblico, AJ Styles ha rivelato che il suo progetto iniziale prevedeva un ritiro ancora più anticipato. L’idea era quella di chiudere la carriera a WrestleMania dell’anno scorso, seguendo un copione classico nel wrestling.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE: AJ Styles contro Gunther alla Royal Rumble, ecco come potrebbe finireLa WWE ha annunciato un match tra AJ Styles e Gunther alla Royal Rumble del 31 gennaio, suscitando interesse tra gli appassionati.
WWE: Shane McMahon celebra AJ Styles dopo la Royal RumbleShane McMahon ha dedicato parole di stima ad AJ Styles, nonostante la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: AJ Styles a Raw, ecco i piani della WWE; WWE: Royce Keys sparito dopo la Royal Rumble, ecco perché non lo vediamo più; Il futuro di AJ Styles resta avvolto nel mistero; AJ Styles fa ritorno a Raw con un omaggio speciale nella sua città.
AJ Styles: Ecco perchè non ho lasciato i guanti al centro del ringAJ Styles ha finalmente rivelato perché non ha lasciato i suoi guanti nel quadrato dopo la sconfitta contro Gunther ... spaziowrestling.it
AJ Styles a Raw, ecco i piani della WWENonostante abbia lasciato la porta aperta ad un eventuale ritorno sul ring in futuro, AJ Styles è da considerarsi a tutti gli effetti una Superstar ritirata e quello con Gunther alla Royal Rumble dovr ... spaziowrestling.it
Harry Italia Dopo 22 mesi di tour mondiale e il traguardo dei 30 anni, Harry Styles ha deciso di fermarsi, scegliendo la quiete della campagna romana per ritrovarsi. In un'esclusiva per il Sunday Times Magazine, l'artista ha svelato una serie di scatti inti - facebook.com facebook
Styles ha deciso di eliminare Instagram dal telefono: “Mi sento molto più sano nel mio rapporto con questo mondo in cui sto tornando” #HarryStyles x.com