AJ Styles | Ecco perché ho deciso di ritirarmi alla Rumble e non a WrestleMania

AJ Styles ha deciso di ritirarsi alla Royal Rumble 2026, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro i problemi fisici. La sua decisione deriva da un infortunio che lo ha costretto a riconsiderare il suo percorso in WWE. Il wrestler ha spiegato di aver preferito concludere la carriera in modo più intimo, senza attendere WrestleMania. La sua scelta ha sorpreso molti appassionati, che aspettavano un saluto più elaborato.

AJ Styles ha chiuso la sua carriera in WWE alla Royal Rumble 2026, sorprendendo molti fan che si aspettavano un addio più avanti nel corso dell’anno. In un nuovo vlog pubblicato dalla WWE, che copre il suo ultimo mese in federazione, il veterano ha spiegato le ragioni dietro questa scelta. Il piano originale: ritirarsi a WrestleMania. Nonostante la tempistica abbia colto di sorpresa buona parte del pubblico, AJ Styles ha rivelato che il suo progetto iniziale prevedeva un ritiro ancora più anticipato. L’idea era quella di chiudere la carriera a WrestleMania dell’anno scorso, seguendo un copione classico nel wrestling.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

