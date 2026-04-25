Dalle nozze del ' 400 al pagamento del pittore | cala il sipario sugli Omaggi al Duca
Domenica si terrà l'ultimo appuntamento degli Omaggi al Duca, conclusione di un ciclo iniziato nel Quattrocento con le nozze. La manifestazione, dedicata alle diverse contrade, si svolgerà in piazza Castello e vedrà il quarto e ultimo evento. Dopo questa data, le celebrazioni incentrate su questa tradizione non si svolgeranno più.
Si chiude il ciclo degli Omaggi al Duca. Domenica il quarto appuntamento in piazza Castello farà dunque calare il sipario sulle manifestazioni dedicate ad ogni singola contrada. Il tutto in attesa che di quella che per il mondo del Palio è la giornata più importante dell’anno: quella del prossimo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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