Palio tra spade e duelli Oggi il Torneo del Fante domani gli Omaggi al Duca

Questo fine settimana a Ferrara si terrà un evento storico che coinvolge spade, duelli e cortei nel centro della città. Oggi si svolge il Torneo del Fante, mentre domani sono previsti gli Omaggi al Duca. Le manifestazioni sono programmate per animare le strade e richiamare l’attenzione sulla tradizione medievale, anticipando le corse in programma il 30 maggio 2026.

Spade, duelli e cortei storici animeranno il cuore pulsante di Ferrara questo fine settimana, con un doppio appuntamento in centro che accende l’attesa invista delle corse del 30 maggio 2026. Oggi alle 15 in Piazza Municipio, torna il Torneo del Fante, la competizione storica che vede i campioni delle otto contrade e della Corte Ducale sfidarsi nell’antica arte del combattimento ravvicinato. I fanti dei quattro Rioni, dei quattro Borghi e della Corte Ducale si affronteranno in gironi eliminatori fino alla finalissima, sotto lo sguardo della Corte e dei giudici di gara: una prova di forza, tecnica e coraggio che riporta in vita la storia nel cuore della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio tra spade e duelli . Oggi il Torneo del Fante, domani gli Omaggi al Duca Notizie correlate Palio, fine settimana di eventi in centro: due omaggi al Duca e il 'Torneo del Fante'Spade, duelli e cortei storici animeranno il centro di Ferrara questo fine settimana (18-19 aprile), con un doppio appuntamento che accende l'attesa... Palio, Omaggi al Duca: al via il primo tradizionale appuntamento in attesa delle corsePrende il via la serie degli Omaggi al Duca, tradizione che scandisce le settimane di attesa verso le corse del Palio di Ferrara, in programma sabato... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Palio tra spade e duelli . Oggi il Torneo del Fante, domani gli Omaggi al Duca; Palio, fine settimana di eventi in centro: due omaggi al Duca e il 'Torneo del Fante'; Palio, doppio appuntamento: sabato il Torneo del Fante, domenica gli Omaggi al Duca. Palio, doppio appuntamento: sabato il Torneo del Fante, domenica gli Omaggi di San Luca e San Giacomo al DucaSpade, duelli e cortei storici animeranno il centro di Ferrara questo fine settimana, con un doppio appuntamento che accende l'attesa per le corse del 30 maggio 2026. Sabato 18 aprile alle 15:00 in Pi ... cronacacomune.it Palio, doppio appuntamento: sabato il Torneo del Fante, domenica gli Omaggi di San Luca e San Giacomo al Duca x.com https://www.palermotoday.it/sport/altro/circolo-tennis-palermo-viale-del-fante-100-anni.html - facebook.com facebook