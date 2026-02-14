Droni bici e perfino un defibrillatore | oltre mille oggetti smarriti a Rimini Presto andranno all' asta

A Rimini, più di mille oggetti smarriti sono stati trovati e saranno messi all’asta. La causa è il grande flusso di turisti che, lasciando le proprie cose nei locali o in spiaggia, spesso dimenticano qualcosa di prezioso o utile. Tra gli oggetti recuperati ci sono droni, biciclette, un defibrillatore, occhiali, trolley, un abito elegante e anche un quadriciclo giocattolo.

Oltre mille beni catalogati tra curiosità e oggetti di valore. L'Economato gestisce custodia e pratiche, a primavera l'asta dei non reclamati Dal defibrillatore ai droni, dai trolley, agli occhiali, dalle biciclette all'abito elegante conservato nella sua custodia da viaggio, fino al quadriciclo giocattolo. E poi portafogli, chiavi, documenti. Sono alcuni degli oggetti che compongono la lunga lista dei beni rinvenuti nel 2025, un elenco che conta 1123 oggetti catalogati dall'apposito ufficio dell'Economato preposto alla ricezione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti e rinvenuti da terzi.