Oggi si corre la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da San Severino Marche e arrivo a Camerino. La manifestazione ciclistica, che coinvolge numerosi atleti professionisti, si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località delle Marche. Gli appassionati sono invitati a seguire la gara in diretta, aggiornandosi sui movimenti dei corridori e sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la San Severino Marche – Camerino. Su questo tracciato si decreterà il vincitore della classifica generale. La frazione misura 188 km, con 4 GPM e quasi 4000 metri di dislivello. La prima salita è quella di Sassotetto (13.1 km al 7.4 % medio), che nonostante la durezza è difficile faccia danni, terminando a 122 km dal traguardo. A circa 60 km dall’arrivo i corridori entreranno nel circuito finale (di 28 km), in cui saranno da completare due tornate e che termina sull’ascesa di Camerino (3 km all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari sogna l’impresa sulle strade di casa

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