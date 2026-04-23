Dall’officina al web | l’impresa livornese sfida i colossi online

Un'impresa di Livorno ha conseguito la quinta posizione a livello nazionale nel settore dei ricambi online, passando dall'officina tradizionale al mercato digitale. La società C.R.E.L. S.n.c. ha ampliato la propria presenza sul web, riuscendo a competere con i principali colossi del settore. La crescita si è verificata nel corso degli ultimi anni, con un incremento significativo delle vendite attraverso la piattaforma digitale.

? Cosa sapere L'impresa livornese C.R.E.L. S.n.c. raggiunge la quinta posizione nazionale nel mercato digitale dei ricambi.. Il successo dell'e-commerce supera centinaia di competitor grazie a 139.000 ricerche mensili su Google.. La realtà artigianale di Via Azzati 38 a Livorno è entrata tra i primi cinque operatori nazionali nel mercato digitale dei componenti per piccoli elettrodomestici, superando centinaia di competitor grazie alla forza del proprio e-commerce. La C.R.E.L. S.n.c., che dal 1982 opera nel cuore della città livornese, ha trasformato la tradizione del banco riparazioni in un modello di successo tecnologico che oggi serve utenti da tutta Italia, fino ad arrivare in Francia, Germania e Inghilterra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’officina al web: l’impresa livornese sfida i colossi online Notizie correlate Dall'acquisto online all'indagine penale: il paradosso dello spray al peperoncino acquistato onlineC’è un'indagine della Procura di Udine sul possesso di spray antiaggressione che ha innescato una simbolica protesta davanti al tribunale friulano da... Casalmaggiore, l’impresa folle che sbaragliò i colossi del volleyDieci anni fa, il 10 aprile 2016, la pallavolo europea subiva un terremoto senza precedenti: la Vbc Pomì Casalmaggiore conquistava la Champions... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Modica: officina della luce: incontro finale al teatro Garibadi; Paura in officina, cade dal cassone del camion: operaio in ospedale; Aftermarket: vince chi si ADATTA; Officine fantasma nel novarese: la polizia stradale chiude tre attività totalmente abusive. Salvini, già dall'1 aprile disposta chiusura ponte su fiume Trigno, indagine su crollo "Con riferimento al ponte sul Trigno, già dal primo aprile era stata disposta la chiusura totale al traffico in via precauzionale in entrambe le direzioni, sul crollo è peraltro aperta - facebook.com facebook La foto di una famiglia di migranti separata dall'Ice vince il World Press Photo. L'immagine che si è aggiudicata il premio è della fotografa Carol Guzy #ANSA ansa.it/sito/notizie/t… x.com