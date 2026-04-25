? Cosa sapere Dalla Strada al Palco su Rai1 registra il 18.8% di share il 24 aprile.. Il programma supera il Grande Fratello Vip di Canale5 con 2.568.000 spettatori totali.. Venerdì 24 aprile 2026, Dalla Strada al Palco conquista il primato della serata con il 18.8% di share su Rai1, superando la concorrenza di Infante su Rai2 e del Grande Fratello Vip su Canale5. La serata televisiva di ieri ha un equilibrio dinamico tra i vari canali, con Rai1 che si è imposta grazie a una narrazione capace di attrarre 2.568.000 spettatori tra le 21:58 e le 00:14. Nel frattempo, l’appuntamento con il reality show su Canale5 ha mantenuto una solida base di pubblico, registrando 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Strada al Palco travolge la TV: trionfo su GF Vip e Rai2

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