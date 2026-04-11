Gli ascolti televisivi del 10 aprile mostrano che il programma “Dalla strada al palco” ha registrato i migliori risultati, confermando il successo della sua versione rinnovata. Anche il Grande Fratello Vip ha ottenuto buoni ascolti, mantenendo una posizione stabile nella classifica. I dati indicano una preferenza del pubblico verso questi due programmi, senza però specificare le cifre precise o le proporzioni di share.

I dati degli ascolti tv del 10 aprile assegnano la vittoria a Dalla strada al palco, la forma rinnovata funziona, ma bene anche il Gf Vip. Botto per De Martino in access Gliascolti tvassegnano la vittoria aDalla strada al palco, ma ilGf Vipcontinua a crescere, un ottimo risultato per Ilary Blasi. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, benissimo Dalla strada al palco, cresce il Gf Vip

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C’è chi brucia le fotografie e chi infiamma gli ascolti! La puntata speciale di #AffariTuoi, con Jovanotti e Gianni Morandi, raggiunge numeri record: 27,5% e 5.444.000 spettatori su Rai 1. #LaRuotaDellaFortuna si ferma al 22,8% e 4.5 mln #AscoltiTv #Stefano x.com

Uno Sbirro in Appennino fa il boom di ascolti tv al debutto. Claudio Bisio debutta con il 24% di share con più di 4 milioni di telespettatori. Un successo meritato soprattutto per il suo gradito ritorno di attore in tv. Simpatico e poliedrico in tutte le occasioni. Un p - facebook.com facebook