Un video che mostra un'attrice impegnata in un'interazione con uno spettatore durante un set a New York è diventato rapidamente virale, raccogliendo oltre 16 milioni di visualizzazioni sui social media. Nel filmato, l'attrice si rivolge direttamente a una persona presente sul posto, creando un momento che ha attirato l'attenzione di molti utenti online. La scena è stata condivisa e commentata ampliamente sui vari canali social.

? Cosa sapere L'attrice Rebecca Reingold interagisce con uno spettatore durante un set a New York.. Il video dell'incontro ha superato le 16 milioni di visualizzazioni sui social media.. Il 11 marzo, durante una performance di stand-up comedy a New York, l’attrice Rebecca Reingold ha trasformato un insolito confronto con un membro del pubblico in un fenomeno digitale che ha superato i 16 milioni di visualizzazioni. L’episodio, avvenuto in un locale di comicità della metropoli americana, è partito da una semplice interazione tra la comica e uno spettatore troppo rumoroso. Reingold aveva inizialmente attirato l’attenzione sulla propria difficoltà nel flirtare con gli uomini, spiegando di tendere involontariamente verso un atteggiamento pungente proprio perché percepisce che questo approccio risulti gradito ai partner.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla sfida al flirt: il video virale che ha incantato il web

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