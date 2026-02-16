Cefalù riqualificazione del molo vecchio e dell' ex mattatoio | approvati i progetti da finanziare

La Giunta di Cefalù ha approvato due progetti, uno per riqualificare il molo vecchio e l’altro per trasformare l’ex mattatoio in un centro di servizi, per ottenere finanziamenti. La decisione arriva dopo aver valutato le richieste di fondi europei e regionali, con l’obiettivo di rilanciare il lungomare e migliorare le strutture pubbliche. In particolare, si prevede di restaurare il molo, che da tempo necessita di interventi, e di ristrutturare l’ex mattatoio, che potrà diventare un punto di riferimento per i cittadini.

Via libera dalla Giunta. Il sindaco Tumminello: "L'amministrazione è particolarmente attenta ai bandi che consentono di sostenere significative opere pubbliche" "L'amministrazione - dichiara il sindaco Daniele Tumminello - è particolarmente attenta ai bandi che consentono di finanziare significative opere pubbliche. Grazie al lavoro svolto dai tecnici comunali, ci presentiamo a questi due bandi per proseguire nel lavoro di riqualificazione delle aree cittadine e di creazione di nuovi spazi di sviluppo e pubblica utilità".