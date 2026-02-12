Politiche sociali dalla Regione 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissima

La Regione ha annunciato che a gennaio saranno distribuiti oltre 17 milioni di euro per le persone con disabilità gravissima. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha messo da parte questa cifra per coprire il beneficio economico di gennaio 2026 e il pagamento degli arretrati per i nuovi beneficiari. La misura mira a sostenere chi ha bisogno di assistenza continua, garantendo risorse più rapide e certe.

L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo al mese di gennaio 2026 e del budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi.

