Regione Lazio 10 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

La Regione Lazio ha deciso di investire 10 milioni di euro per sostenere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, dopo aver constatato che molte faticano ad entrare nel mercato del lavoro. L’obiettivo è aiutare chi ha difficoltà a trovare un’occupazione stabile, offrendo risorse concrete alle imprese e ai centri di formazione. Con questa iniziativa, si punta a creare più opportunità e a favorire l’inclusione sociale, coinvolgendo direttamente le aziende locali.

La Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare misure destinate a favorire l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. L'intervento, del valore complessivo di 10 milioni di euro, è sostenuto dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, alimentato dai versamenti dei datori di lavoro che usufruiscono di esoneri parziali dagli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 681999 sul collocamento mirato. Fra le novità principali vi è l'estensione delle agevolazioni anche ai datori di lavoro non obbligati all'assunzione di persone con disabilità e il rimborso totale delle indennità per tirocini extracurriculari, aprendo così la possibilità di inserimento anche a realtà imprenditoriali più piccole.