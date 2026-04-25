Dalla pista al podio | il segreto di Gandellini guida l’Italia a Brasilia

Il tecnico Alessandro Gandellini ha portato sul podio a Brasilia tre atleti italiani: Sofia Fiorini, Riccardo Orsoni e Aldo Andrei. La competizione si è svolta nella capitale brasiliana, dove gli atleti hanno ottenuto risultati di rilievo grazie al coordinamento del loro allenatore. La vittoria e le posizioni sul podio sono state conseguenza di una serie di gare intense e competitive.

? Cosa sapere Il tecnico Alessandro Gandellini guida Sofia Fiorini, Riccardo Orsoni e Aldo Andrei sul podio a Brasilia.. Il metodo tecnico trasforma l'esperienza del Pino Dordoni in medaglie mondiali per la marcia italiana.. Alessandro Gandellini ha tracciato il percorso che lo ha portato dai campi di Sesto San Giovanni ai successi mondiali ottenuti dai suoi atleti a Brasilia, rivelando l’evoluzione tecnica della marcia italiana. L’ex marciatore nato a Monza ha condiviso i dettagli della sua trasformazione professionale durante un approfondimento dedicato ai protagonisti dell’atletica nazionale. La traiettoria di Gandellini non è solo una storia di passaggio dalla competizione alla guida tecnica, ma rappresenta il legame tra la tradizione sportiva del Pino Dordoni e le nuove conquiste internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla pista al podio: il segreto di Gandellini guida l’Italia a Brasilia Notizie correlate Alessandro Gandellini: dalla marcia agli argenti mondiali | Sprint ZoneNuovo appuntamento con Sprint Zone, con uno speciale amarcord dedicato ai protagonisti della storia dell’atletica italiana Ospite della puntata del... Ciclismo su pista: gli Europei di Konya si chiudono con il podio nella madison per l’ItaliaSi chiudono con una medaglia gli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya per l’Italia.