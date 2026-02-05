Ciclismo su pista | gli Europei di Konya si chiudono con il podio nella madison per l’Italia

Gli Europei di ciclismo su pista a Konya si sono conclusi con una medaglia per l’Italia. La squadra azzurra ha conquistato un bronzo nella prova della madison, aggiungendo un risultato positivo al medagliere tricolore. La competizione si è svolta nel velodromo turco, e gli atleti italiani hanno dato battaglia fino alla fine.

Si chiudono con una medaglia gli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya per l'Italia. Nel velodromo turco arriva un bronzo ad arricchire il medagliere tricolore. A conquistarlo sono state Federica Venturelli ed Elisa Balsamo, bravissime nella madison, grazie ad un finale super. La vittoria è andata al Belgio, guidato da una Lotte Kopecky in versione super assieme a Shari Bossuyt. Seconda posizione, con una sola lunghezza di vantaggio sull'Italia (27 a 26) per la Gran Bretagna di Katie Archibald e Anna Morris. Nel keirin al femminile si impone l'atleta neutrale autorizzata Alina Lysenko davanti alla francese Mathilde Gros e alla tedesca Lea Sophie Friedrich.

