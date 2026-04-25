Una vecchia linea ferroviaria in Umbria sta per essere trasformata in una greenway lunga 51 chilometri, collegando vari borghi e attraversando aree naturali. La tratta, che un tempo serviva il trasporto ferroviario, sarà riqualificata per attività ciclistiche e pedonali, offrendo un percorso che si sviluppa tra paesaggi verdi e piccoli centri storici. La trasformazione interessa circa 51 km di tracciato tra le zone di Spoleto e Norcia.

? Cosa sapere La linea ferroviaria Spoleto-Norcia diventa una greenway di 51 chilometri tra borghi e natura.. Il percorso integra i Sentieri di Rose per collegare i santuari di Cascia e Norcia.. La trasformazione della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia in una greenway di 51 chilometri offre oggi un nuovo volto al turismo sostenibile tra la Valle Umbra e la Valnerina, collegando borghi storici e percorsi spirituali. Il tracciato, che fino al 1968 serviva il trasporto su rotaia, si propone ora come un itinerario per ciclisti, escursionisti a piedi e cavalieri, attraversando paesaggi naturali e centri d'arte che collegano Spoleto ai luoghi sacri di Cascia e Norcia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla ferrovia al verde: 51 km tra borghi e natura in Umbria

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