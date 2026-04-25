Dalla ferrovia al verde | 51 km tra borghi e natura in Umbria

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vecchia linea ferroviaria in Umbria sta per essere trasformata in una greenway lunga 51 chilometri, collegando vari borghi e attraversando aree naturali. La tratta, che un tempo serviva il trasporto ferroviario, sarà riqualificata per attività ciclistiche e pedonali, offrendo un percorso che si sviluppa tra paesaggi verdi e piccoli centri storici. La trasformazione interessa circa 51 km di tracciato tra le zone di Spoleto e Norcia.

? Cosa sapere La linea ferroviaria Spoleto-Norcia diventa una greenway di 51 chilometri tra borghi e natura.. Il percorso integra i Sentieri di Rose per collegare i santuari di Cascia e Norcia.. La trasformazione della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia in una greenway di 51 chilometri offre oggi un nuovo volto al turismo sostenibile tra la Valle Umbra e la Valnerina, collegando borghi storici e percorsi spirituali. Il tracciato, che fino al 1968 serviva il trasporto su rotaia, si propone ora come un itinerario per ciclisti, escursionisti a piedi e cavalieri, attraversando paesaggi naturali e centri d'arte che collegano Spoleto ai luoghi sacri di Cascia e Norcia.🔗 Leggi su Ameve.eu

dalla ferrovia al verde 51 km tra borghi e natura in umbria
© Ameve.eu - Dalla ferrovia al verde: 51 km tra borghi e natura in Umbria

Notizie correlate

A un’ora e mezza da Roma un cammino di 100 km intorno al Lago del Salto: sei tappe tra borghi e naturaA poco più di un’ora e mezza da Roma c’è un percorso che in pochi conoscono, un cammino che arriva al Lago del Salto e che richiama le atmosfere dei...

Umbria cicloturistica: 230 km di itinerari tra borghi e paesaggi, un piano per rilanciare l’economia locale.Perugia in Bicicletta: Un Progetto da 230 km per Rilanciare il Turismo nell’Umbria Interna Palazzo dei Priori ha dato il via libera a un ambizioso...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trasporti, l’Umbria come cerniera; 25 aprile in cammino: 9 meravigliosi itinerari per scoprire l’Italia; Ex Fcu. Chi ha il coraggio di scriverne il futuro?.

Ex ferrovia Spoleto-Norcia, al Comune di Spoleto l’incontro per definirne il futuroLa Regione Umbria - sottolinea una sua nota - sta compiendo un deciso passo in avanti nella definizione del futuro di uno dei principali asset turistici del territorio. La ex ferrovia Spoleto-Norcia è ... ilmessaggero.it

Umbria: in bici e a piedi nel cuore verde d’ItaliaIn Umbria la SN Trail Run di sabato 6 settembre e la SpoletoNorcia in MTB (Mountain Bike) di domenica 7 sono un’occasione per scoprire a ritmo lento uno dei più bei territori della Regione, ricco di ... tgcom24.mediaset.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.