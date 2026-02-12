Umbria cicloturistica | 230 km di itinerari tra borghi e paesaggi un piano per rilanciare l’economia locale

La Regione Umbria ha annunciato un nuovo progetto di cicloturismo lungo 230 chilometri, che attraverserà dodici comuni tra borghi e paesaggi. L’obiettivo è rilanciare il turismo e sostenere l’economia locale. Palazzo dei Priori ha dato il via libera alla creazione di una ciclovia che collegherà diverse zone dell’Umbria interna, offrendo un’opportunità concreta per attrarre visitatori e promuovere il territorio.

Perugia in Bicicletta: Un Progetto da 230 km per Rilanciare il Turismo nell'Umbria Interna. Palazzo dei Priori ha dato il via libera a un ambizioso progetto per una ciclovia che attraverserà dodici comuni dell'Umbria, per un percorso complessivo di 230 chilometri. L'iniziativa, denominata Motta, mira a valorizzare il territorio attraverso un'offerta turistica sostenibile e destagionalizzata, puntando sul cicloturismo e sulla scoperta dei borghi storici. Un Voto Unanime per il Futuro del Turismo Umbro. L'approvazione è arrivata giovedì 12 febbraio 2026, con un voto unanime in aula consiliare. La decisione riflette una convergenza di intenti tra maggioranza e opposizione, accomunate dalla volontà di rilanciare l'economia locale attraverso un turismo più rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni.

