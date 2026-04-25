dalla benzina al cibo la guerra spinge i prezzi

L’aumento dei costi di benzina e alimentari causato dalla guerra sta contribuendo a un’ulteriore crescita dell’inflazione. Secondo le stime, le famiglie potrebbero affrontare un incremento di circa 138 euro al mese, equivalenti a più di un euro al giorno. La situazione si traduce in un rialzo generalizzato dei prezzi, con effetti diretti sui bilanci domestici.

Inflazione a rischio stabilizzazione elevata e famiglie verso + 138 euro al mese, pari a oltre 1.650 euro l’anno La lieve discesa dei prezzi dei carburanti registrata negli ultimi giorni non deve trarrein inganno. Questo il giudizio dell’associazione Codici, che evidenzia che il quadroeconomico resta fortemente critico e segnato da rischi concreti di una nuova faseinflattiva. La guerra in Medio Oriente sta infatti producendo effetti sempre più ampi,che si estendono dall’energia alla logistica fino ai beni alimentari, con ricadute direttesui consumatori. Secondo i dati aggiornati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ilprezzo medio nazionale si attesta per la benzina self a 1,736 eurolitro e per il dieselself a 2,062 eurolitro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Trump’s Iran War Is Driving Up Your Costs. Mortgage Rates Spike

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