Nelle Marche, da questa mattina si registrano aumenti significativi nei prezzi di luce, gas e benzina. La guerra nel Golfo ha portato a un'impennata dei costi che si riflette sui consumatori, con i distributori che già segnalano aumenti. Il vero impatto si avrà ad aprile, quando arriveranno le bollette del gas.

ANCONA Il conflitto nel Golfo pesa sui conti delle famiglie marchigiane. Il rincaro è già visibile nei distributori, ma il colpo vero arriverà ad aprile con le bollette di gas e luce. Che qualcosa sia cambiato lo si legge nel ritiro delle offerte a prezzo fisso per chi vuole cambiare contratto. Per Francesco Fioretti, presidente di Adoc Marche, la dinamica ha una chiara componente speculativa: «L’impennata di benzina e gasolio - dichiara - non appare sostenuta da reali motivazioni economiche, ma da dinamiche speculative alimentate dall’incertezza internazionale». I primi contraccolpi Fa notare gli aumenti: la benzina self viaggia in media a 1,693 euro al litro e 1,753 per il diesel, con punte autostradali oltre 2 euro; in alcune aree si registrano rincari-lampo fino a 10 centesimi dalla mattina alla sera. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Guerra, effetto domino nelle Marche: impennata dei prezzi per luce, gas e benzina dalla mattina alla sera

