Una gelateria di un quartiere romano ha trasformato il tiramisù in un marchio riconosciuto a livello internazionale. La sede, situata in via Alba Longa, si concentra sul modello take-away, preferito dai turisti che visitano la città. Questa strategia ha portato il dolce a superare le tradizioni venete, adattandosi alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Il tiramisù romano ora si trova anche fuori dai confini della capitale.

? Cosa sapere La gelateria di Giuliano in via Alba Longa trasforma il tiramisù in brand globale.. Il modello take-away romano sostituisce le tradizioni venete con il consumo rapido dei turisti.. A Roma, lungo la via Alba Longa che si dirama da Piazza Re di Roma, il destino del tiramisù ha preso una piega internazionale partendo dalla piccola gelateria fondata da Giuliano nel 1960. Quello che era iniziato come un semplice dolce servito in una latteria di quartiere è diventato un fenomeno globale che sfida le radici storiche del dessert, sospeso tra le tradizioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia e la nuova spinta commerciale della Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal quartiere al mondo: l’ascesa globale del tiramisù romano

Notizie correlate

Dal quartiere Libertà al design globale: 50 anni di impresa puglieseL’imprenditoria barese trova una nuova testimonianza letteraria attraverso la pubblicazione di un volume che ripercorre mezzo secolo di evoluzione...

Trieste al centro del mondo: 70 esperti analizzano il futuro globaleTrieste apre le porte al dodicesimo appuntamento del Link Media Festival, un evento che trasforma la città in un centro nevralgico per l’analisi...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Torino, Aurora tra le no-go zone d'Europa: è tra i quartieri da evitare come una Banlieue parigina; Si comincia dai banchi di scuola | Ufficialmente avviate le celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia; Tesori nascosti, l’esplosione dell’antiquariato e del vintage in Arabia Saudita; Essere Lucrezia/ Arte relazionale tra donne.

8 musei da non perdere a Londra: dal mondo dei dinosauri al fascino del bizzarroIl quartiere di South Kensington è famoso per ospitare un terzetto di musei di grande richiamo: il Museo della Scienza, il Victoria & Albert Museum e, naturalmente, il Museo di Storia Naturale, ... nationalgeographic.it

Nel cuore della notte, un cane agita la quiete di un quartiere e attira l’attenzione di un passante. Dentro un canale, un Pit Bull cieco lotta senza riuscire a trovare una via d’uscita. Grazie a un intervento inatteso e a un gesto istintivo, la storia si trasforma in un sa - facebook.com facebook