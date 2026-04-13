Un volume appena pubblicato ripercorre i cinquant’anni di storia di un’impresa pugliese attiva nel settore dell’arredamento, partendo dal quartiere Libertà di Bari fino a raggiungere un riconoscimento a livello internazionale. Il libro raccoglie testimonianze, eventi e cambiamenti che hanno segnato il percorso di questa realtà imprenditoriale nel corso degli anni. La pubblicazione offre uno sguardo dettagliato sull’evoluzione di un’azienda locale nel tempo.

L’imprenditoria barese trova una nuova testimonianza letteraria attraverso la pubblicazione di un volume che ripercorre mezzo secolo di evoluzione nel settore dell’arredamento. Il libro, intitolato La visione prima del passo e curato da Angela Valerio insieme a Vito Turi, racconta il passaggio cruciale da una realtà artigianale radicata nel quartiere Libertà di Bari alla creazione di un’industria strutturata capace di operare sui mercati nazionali e internazionali. Dalle botteghe del Libertà al mercato globale del design. Le radici di questa traiettoria industriale affondano nell’odore tipico dell’ebano, che caratterizzava il piccolo laboratorio gestito dal padre di Turi nel cuore del quartiere Libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal quartiere Libertà al design globale: 50 anni di impresa pugliese

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