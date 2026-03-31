Al Cosmoprof 2026, tenutosi dal 26 al 29 marzo, sono state presentate diverse novità nel settore beauty. Tra i prodotti esposti, ci sono un mascara specifico per la barba, maschere vaginali, un phon rotondo e varie linee ispirate agli anni ’90. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi brand e aziende che hanno mostrato le ultime innovazioni nel campo dei cosmetici e dei dispositivi per la cura personale.

In quel Paese dei Balocchi a cui si ostinano a dare il nome serissimo di Cosmoprof (26-29 marzo), una Fiera della Bellezza con 250mila visitatori, diecimila brand, inventori di apparecchi mirabolanti che levigano, stirano, idratano, e drenano, sacerdoti dell’intelligenza artificiale, c’è da essere disorientati nel mix tra artigianato e robotica. C’è tutto e il suo contrario. C’è potenzialmente un gran lavoro per il sociologo o l’antropologo che avessero voglia di intercettare fra i tremila espositori le ansie e i desideri di un mondo che ha fatto del benessere, e ovviamente della bellezza, una magnifica ossessione. Quando ci sembra di aver visto tutto, spunta fuori qualcosa che colpisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal mascara per la barba al revival anni ’90, fino alle maschere vaginali e il phon rotondo: tutte le novità beauty che abbiamo visto e provato al Cosmoprof 2026

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