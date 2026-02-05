Alla vigilia dei colloqui in Oman, l’Iran presenta un nuovo piano in cinque punti. Il governo di Teheran chiede di fermare la produzione di uranio arricchito, limitare i missili e firmare un patto di non aggressione con gli Stati Uniti. La mossa arriva mentre si avvicinano i colloqui diplomatici, con l’obiettivo di ridurre le tensioni tra i due paesi.

Un nuovo tentativo diplomatico per ridurre le tensioni tra Stati Uniti e Iran prende forma alla vigilia dei colloqui previsti domani in Oman. Secondo quanto riferito da due fonti vicine ai negoziati ad al Jazeera, Qatar, Turchia ed Egitto avrebbero presentato a Teheran e Washington una bozza di “principi chiave” articolata in cinque punti, destinata a fare da cornice per un possibile accordo. Il pacchetto affronta i nodi più delicati della crisi: il programma nucleare iraniano, il ruolo regionale della Repubblica islamica, la questione dei missili balistici e la possibilità – finora impensabile – di un patto formale di non aggressione tra i due storici rivali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Stop all'uranio, limiti ai missili e patto di non aggressione con gli Usa: il "piano in 5 punti" per l'Iran

