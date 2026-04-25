Tra il 25 aprile 1945 e il 2 giugno 1946 sono trascorsi 400 giorni durante i quali la regione Puglia svolse un ruolo attivo nel processo di ricostruzione del Paese. In questo periodo, l’Italia attraversò fasi di trasformazione politica, sociale ed economica, segnate da eventi che influenzarono il cammino verso la stabilità. La regione, come molte altre, partecipò alle iniziative di ricostruzione e rinnovamento nazionale.

Corre poco più d’un anno tra due date emblematiche della nostra storia. Tra il 25 aprile 1945 e il 2 giugno 1946 ci sono esattamente 400 giorni e le condizioni dell’Italia – citando Giorgio Candeloro e una sua opera – “potevano giustamente essere considerate disastrose. (.) I danni materiali erano molto ingenti, ma nel complesso meno gravi e meno generalizzati di quanto giudicarono i contemporanei nei primi momenti dopo la fine della guerra”. Quei 400 giorni sono paragonabili al foglio bianco di un quaderno, quando si è voltata pagina e ovunque si era pronti a scriverla. La Puglia intera, con Brindisi Capitale d’Italia dal 10 settembre 1943 all'11 febbraio 1944, aveva garantito continuità al Regno e, di conseguenza, continuità nei governi e nell’esercito.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dal 25 aprile al 2 Giugno: così la Puglia aiutò a rifare l?Italia

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