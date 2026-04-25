Dai Pink Floyd a Hendrix Così i dischi fanno storia

Da ilrestodelcarlino.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara si tiene per la prima volta una mostra mercato dedicata ai dischi, sia usati che da collezione. L'evento si svolge al Rivana Garden e comprende una fiera rivolta a collezionisti e appassionati di CD, vinili e dischi in generale. Tra i reperti esposti, ci sono album di artisti come i Pink Floyd e Jimi Hendrix. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato al mondo musicale e alla ricerca di pezzi rari.

A Ferrara la 1ª mostra mercato del disco, usato e da collezione. Al Rivana Garden il debutto della fiera dedicata a collezionisti e amanti di Cd, dischi e vinili. Grande attesa per il debutto di quella che si preannuncia come un appuntamento fisso per tutte gli appassionati di musica del territorio: oggi e domani arriva a Ferrara la prima edizione della Mostra Mercato del Disco, Usato e da Collezione. La location è il Rivana Garden, in via Pesci 181, che per l’intero weekend si trasformerà in un enorme esposizione musicale a cielo aperto, pronta ad accogliere collezionisti, curiosi e amanti del supporto analogico provenienti da tutta la provincia e oltre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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