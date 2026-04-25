Dai Pink Floyd a Hendrix Così i dischi fanno storia

A Ferrara si tiene per la prima volta una mostra mercato dedicata ai dischi, sia usati che da collezione. L'evento si svolge al Rivana Garden e comprende una fiera rivolta a collezionisti e appassionati di CD, vinili e dischi in generale. Tra i reperti esposti, ci sono album di artisti come i Pink Floyd e Jimi Hendrix. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato al mondo musicale e alla ricerca di pezzi rari.

A Ferrara la 1ª mostra mercato del disco, usato e da collezione. Al Rivana Garden il debutto della fiera dedicata a collezionisti e amanti di Cd, dischi e vinili. Grande attesa per il debutto di quella che si preannuncia come un appuntamento fisso per tutte gli appassionati di musica del territorio: oggi e domani arriva a Ferrara la prima edizione della Mostra Mercato del Disco, Usato e da Collezione. La location è il Rivana Garden, in via Pesci 181, che per l’intero weekend si trasformerà in un enorme esposizione musicale a cielo aperto, pronta ad accogliere collezionisti, curiosi e amanti del supporto analogico provenienti da tutta la provincia e oltre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai Pink Floyd a Hendrix. Così i dischi fanno storia Notizie correlate Floyd on the Wing: omaggio ai Pink Floyd al teatro Marrucino di ChietiSi chiama “Floyd on the Wing” l'omaggio a Pink Floyd in programma domenica 12 aprile, alle ore 18, al teatro Marrucino di Chieti, che vedrà... Leggi anche: Majano si accende: i Pink Sonic portano il mito dei Pink Floyd Contenuti di approfondimento Temi più discussi: INTER X PINK FLOYD; Dai Pink Floyd a Hendrix. Così i dischi fanno storia; Inter X Pink Floyd, una collaborazione unica per i 50 anni di Wish You Were Here; Pink Floyd Legend - The Wall. Dai Pink Floyd a Hendrix. Così i dischi fanno storiaIn città arriva la prima mostra mercato tra ’pezzi’ usati e da collezione. Tra gli assoli di Gilmour oggi e domani dalle 10 alle 19 al Rivana Garden . ilrestodelcarlino.it Dai Pink Floyd a Giorgio Poi: gli album della settimanaFinalmente sarà disponibile quella che si preannuncia come la versione definitiva della colonna sonora del film girato dal regista Adrian Maben con protagonisti i Pink Floyd a Pompei nel 1971. rockol.it In un pomeriggio del 1975, un giovane David Gilmour dei Pink Floyd rimase letteralmente folgorato da un nastro amatoriale che gli era capitato tra le mani. La voce che usciva dai diffusori non somigliava a nulla di udibile su questo pianeta: era un timbro fanci - facebook.com facebook Chivu: "San Siro ha alzato i decibel. Dai Pink Floyd ai Queen Sono stanco per..." x.com