Conte a muso duro dopo Napoli-Como | Rocchi pensi a migliorare la qualità degli arbitri e del VAR
Dopo la partita tra Napoli e Como, Conte non le manda a dire. L’allenatore del Napoli si scaglia contro l’arbitro Manganiello per una decisione che ha fatto discutere: la mancata espulsione di Ramon, già ammonito, per fallo su Hojlund. Conte chiede che si lavori per migliorare la qualità degli arbitri e del VAR.
Il tecnico dei partenopei commenta così la direzione di gara di Manganiello, protagonista della mancata espulsione di Ramon (già ammonito) per fallo su Hojlund.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Napoli Como Conti
Calcio Napoli, Manna duro sul Var: “Così penalizza gli arbitri. Dopo revisioni lunghe servono decisioni corrette”
Il direttore sportivo del Calcio Napoli, Manna, ha espresso preoccupazione riguardo all’utilizzo del VAR, sottolineando come le revisioni prolungate possano influenzare negativamente le decisioni degli arbitri.
Adani duro: “Voi dimenticate cosa c’è dopo il calcio. Gli arbitri faticano a fare colazione al bar”
Lele Adani si è espresso duramente in diretta televisiva riguardo alla proposta di modificare il VAR con il supporto di due ex calciatori.
Ultime notizie su Napoli Como Conti
Argomenti discussi: Lazio, Fabiani a muso duro contro tutti: dal calciomercato, a Moggi per arrivare a Tare e...; Cruciani polemico: Conte trattato come un cieco che non vede i calciatori. Mi sembra una follia; Noa Lang risponde a Conte: il mister del Napoli non sta a guardare e le parole volano.
Diego Costa duro su Conte: È l'allenatore peggiore. Ha sempre il muso, non è piacevole lavorare con luiIntervenuto al podcast dell'ex compagno ai tempi del Chelsea, John Obi Mikel, Diego Costa ha parlato di Antonio Conte esprimendosi ancora una volta con parole non proprio al miele. Al contrario, il br ... msn.com
Finale amarissimo al Stadio Diego Armando Maradona per Napoli–Como. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, firmato da Baturina su rigore e dal pareggio di Vergara, la sfida si decide ai calci di rigore. Dal dischetto arrivano gli errori decisivi: Romelu Lukaku - facebook.com facebook
Napoli-Como, il risultato in diretta #SkySport #CoppaItalia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.