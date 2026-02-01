Ciro una volta | fine della storia Tanta attesa zero gol e ora l’addio Ultimo tango a Parigi per Immobile

Ciro Immobile chiude la sua avventura con il Pescara e si prepara a lasciare il club. Dopo settimane di voci e tante attese, l’attaccante è ormai certo di partire. L’ultima partita con il Pescara si è conclusa senza gol, e ora si attende solo l’annuncio ufficiale. La destinazione sembra essere il Paris FC, e l’addio è ormai alle porte. La notizia circolava già da alcuni giorni, e ora tutto sembra confermato.

Dai sondaggi e dalla suggestione Pescara alla certezza del Paris Fc: Immobile è ai saluti. Da Casteldebole era di una settimana fa il rumors da noi anticipato della possibilità che Immobile salutasse la compagnia rossoblù: detto, fatto. Ieri Ciro è salito sull'areo che lo ha portato nella capitale francese, dove oggi è atteso da visite mediche che si preannunciano comunque approfondite dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi tre mesi. Sul piatto, il club transalpino ha messo un contratto da oltre 2 milioni fino al 2027, mentre quello con il Bologna scadeva a giugno, con opzione a favore della società.

