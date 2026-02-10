Palermo il Rocky Horror Show rivive al Rouge et Noir | appuntamento interattivo e cult il 17 febbraio

Il Rouge et Noir di Palermo si prepara a rivivere il “Rocky Horror Picture Show”. L’appuntamento è fissato per il 17 febbraio, quando il teatro ospiterà una rappresentazione interattiva di uno dei musical più amati e duraturi di sempre. Gli appassionati sono invitati a partecipare e a immergersi in questa serata di cult e divertimento.

Il Rouge et Noir di Palermo ospiterà il 17 febbraio una rievocazione speciale del “Rocky Horror Picture Show”, il musical più longevo della storia. Lo spettacolo, proposto dalla Compagnia Velvet Darkness con la regia di Andrea Alletto, promette un’esperienza interattiva e coinvolgente per il pubblico, ripercorrendo le atmosfere cult del film del 1975 diretto da Jim Sharman. Dopo il successo del primo appuntamento del 30 gennaio, che ha registrato il tutto esaurito, il Rouge et Noir si prepara ad accogliere nuovamente gli appassionati di questo fenomeno culturale. L’iniziativa, che si inserisce in un calendario di eventi cinematografici e teatrali per la città di Palermo, mira a celebrare un titolo che ha saputo trascendere il tempo e le generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Rocky Horror Show "Rocky Horror Picture Sicily": lo spettacolo al Rouge et Noir Il 30 gennaio, al Rouge et Noir di Palermo, va in scena The Rocky Horror Show torna in Italia: il musical cult che trasforma ogni sera in una festa Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rocky Horror Show 50 anni di Rocky Horror Show: il musical trasgressivo che non smette di conquistare generazioniNon è solo un musical, è un rito collettivo. The Rocky Horror Show, il leggendario spettacolo di Richard O'Brien che ha ridefinito i confini del teatro musicale, torna in Italia nel novembre 2025 con ... ilgiorno.it The Rocky Horror, in Italia il musical più trasgressivo di sempreIn occasione dei suoi splendidi cinquant’anni, il leggendario e sovversivo show torna il Italia con un interprete d’eccezione Il 31 agosto 1975, da uno schermo nero spuntava una bocca, due labbra di ... panorama.it | The Rocky Horror Picture Show (1975) | Dir. Jim Sharman - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.