“Lo spazio dei semi” a Ponsacco ha dato il via al progetto Act to Art – Arte che genera comunità, a cura della Compagnia Semi Volanti in collaborazione con Circolo Arci il Botteghino, con il Patrocinio dei Comuni di Pontedera e Ponsacco, cantieri Osso del Cane, ARCI Comitato territoriale della Valdera. E’ un progetto innovativo che mira a coinvolgere attivamente i giovani del territorio, trasformandoli da spettatori a protagonisti. Nato dalla collaborazione tra due enti profondamente radicati nel volontariato: la Compagnia Semi Volanti e il gruppo giovanile del Circolo Arci “Il Botteghino”, Act to Art intende essere un catalizzatore per lo sviluppo di competenze, la promozione della cittadinanza attiva e la valorizzazione del volontariato come motore di cambiamento sociale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da spettatori a protagonisti, progetto per i giovani

Byeon Woo Seok and IU Face a New Challenge in Perfect Crown!

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