protagonisti non spettatori

La scuola si apre a un nuovo progetto dedicato ai giovani: “Sostenere Cronisti in classe”. L’obiettivo è aiutare gli studenti a capire i dati, non solo a leggerli. La sfida non è più solo trovare le informazioni, ma saperle interpretare e raccontare. I ragazzi diventano protagonisti, non semplici spettatori. Un modo per prepararli a un mondo in cui saper comunicare è fondamentale.

"Sostenere Cronisti in classe nasce dalla convinzione che oggi la vera sfida per i giovani non sia accedere ai dati ma saperli codificare". Parola di Luca Serri e Branko Zrnic, rispettivamente Ceo e presidente di ATI Project (foto), sponsor della nuova edizione del Campionato di giornalismo. "Esiste un parallelo tra il lavoro del giornalista e quello che svolgiamo sempre in ATI Project: in entrambi i casi – spiegano – l'obiettivo è non accontentarsi della soluzione più semplice, ma scavare sotto la superficie per costruire qualcosa di solido e autentico". Cosa rappresenta per voi questo progetto? "È un modo concreto per supportare la comunità locale.

Federico Riccardi, dirigente di Astea Energia, torna a parlare di un progetto che coinvolge i giovani: portare un quotidiano cartaceo nelle scuole.

