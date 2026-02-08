Macerata | Giovani protagonisti di Spark progetto europeo per riqualificare spazi e costruire futuro

Macerata si prepara a trasformarsi in un laboratorio di innovazione sociale grazie a “Spark”. I giovani sono al centro di un progetto europeo che punta a riqualificare spazi e a costruire un futuro più inclusivo. La città ha già avviato i primi incontri operativi, dedicati a co-progettare gli spazi di comunità giovanili e coinvolgere direttamente chi vive il territorio.

Macerata si prepara a diventare un laboratorio di innovazione sociale grazie al progetto europeo "Spark", che ha mosso i primi passi con un incontro operativo dedicato alla co-progettazione degli spazi di comunità giovanili. L'iniziativa, finanziata dal programma Erasmus+, mira a coinvolgere attivamente i giovani nella trasformazione dei propri territori, offrendo loro strumenti concreti per plasmare gli ambienti in cui vivono e costruire un futuro più inclusivo e sostenibile. L'avvio del progetto, coordinato dall'organizzazione tedesca Roter Baum Berlin in collaborazione con il Comune di Macerata e l'associazione rumena Curba de Cultura, segna un punto di svolta nella valorizzazione del capitale giovanile e nella promozione della partecipazione attiva alla vita civica.

