Macerata | Giovani protagonisti di Spark progetto europeo per riqualificare spazi e costruire futuro

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Macerata si prepara a trasformarsi in un laboratorio di innovazione sociale grazie a “Spark”. I giovani sono al centro di un progetto europeo che punta a riqualificare spazi e a costruire un futuro più inclusivo. La città ha già avviato i primi incontri operativi, dedicati a co-progettare gli spazi di comunità giovanili e coinvolgere direttamente chi vive il territorio.

Macerata si prepara a diventare un laboratorio di innovazione sociale grazie al progetto europeo “Spark”, che ha mosso i primi passi con un incontro operativo dedicato alla co-progettazione degli spazi di comunità giovanili. L’iniziativa, finanziata dal programma Erasmus+, mira a coinvolgere attivamente i giovani nella trasformazione dei propri territori, offrendo loro strumenti concreti per plasmare gli ambienti in cui vivono e costruire un futuro più inclusivo e sostenibile. L’avvio del progetto, coordinato dall’organizzazione tedesca Roter Baum Berlin in collaborazione con il Comune di Macerata e l’associazione rumena Curba de Cultura, segna un punto di svolta nella valorizzazione del capitale giovanile e nella promozione della partecipazione attiva alla vita civica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Macerata Giovani

Umbria, un milione di euro per riqualificare viabilità e spazi per le Cascate delle Marmore: il progetto

È stato stanziato un milione di euro per interventi di riqualificazione della viabilità e degli spazi presso le Cascate delle Marmore, nel ternano.

Giovani protagonisti del loro futuro. A Rimini nasce il progetto Jump’in

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Macerata Giovani

Argomenti discussi: Giovani protagonisti di rigenerazione urbana tra i borghi del maceratese; Csv, staffetta al vertice tra Gobbi e Marcucci: Attenzione ai giovani; Macerata, I giovani incontrano la legalità con il Maresciallo Andrea Petroselli; La città del futuro è a misura di giovane: un asse Macerata-Germania-Romania.

macerata giovani protagonisti diGiovani protagonisti di rigenerazione urbana tra i borghi del maceratesePodcast, giochi di ruolo, arte e cortometraggi: entrano nel vivo le attività, i laboratori e i corsi gratuiti organizzati da 4 associazioni ... centropagina.it

macerata giovani protagonisti diMacerata - I giovani incontrano la legalità: dialogo aperto tra studenti e CarabinieriMACERATA - Un incontro intenso, partecipato e ricco di spunti di riflessione quello che ha visto protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Enrico Mestica, impegnati in un confro ... veratv.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.