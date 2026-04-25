Domenica, sugli spalti della Sanremese, ci saranno numerosi ex campioni. La squadra sta cercando di espandere il proprio progetto, prendendo come esempio il modello del Como. La presenza di figure note nel calcio si inserisce in una strategia di crescita che coinvolge anche investimenti e rafforzamenti della rosa. La società punta a migliorare le proprie prestazioni e a consolidare la posizione nel campionato.

Che ci fanno Paul Pogba, Clarence Seedorf, Christian Karembeu, Youri Djorkaeff, Marco Simone, William Gallas, Taye Taiwo e Anthony Modeste una domenica pomeriggio di fine aprile a Sanremo? Che lo crediate o no, questi ex campioni saranno tutti allo stadio Comunale ad assistere a Sanremese-Club Milano, ultima giornata del girone A di Serie D. Un big match? No, perché i padroni di casa sono già salvi e non possono più raggiungere i playoff. Ma la partita sarà di fatto solamente il contorno a una giornata speciale per il presente e il futuro del calcio a Sanremo. Ok, per i tifosi locali già trovarsi a pochi metri da chi ha vinto un Mondiale o fatto collezioni di Champions è un evento che non capita tutti i giorni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Pogba a Seedorf: la Sanremese pensa sempre più in grande. Il Como è il modello

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