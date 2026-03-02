Tommaso Paradiso ha annunciato il suo matrimonio con Carolina Sansoni, scegliendo di farlo attraverso una canzone di Sal Da Vinci. La cerimonia si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di molti fan e media, mentre il brano scelto ha fatto il giro dei social e delle testate di gossip. La notizia ha coinvolto il pubblico italiano, creando grande curiosità e discussione.

Il panorama del pop italiano è in fermento per una notizia che unisce musica, cronaca rosa e i trend più caldi del momento. Tommaso Paradiso, reduce dalle fatiche della 76esima edizione del Festival di Sanremo, sembra aver deciso di compiere il grande passo. Il cantautore romano ha scelto una modalità decisamente originale e in pieno stile “sanremese” per comunicare al mondo le sue imminenti nozze con la storica compagna, l’imprenditrice Carolina Sansoni. La conferma della proposta di matrimonio non è arrivata tramite un comunicato ufficiale, bensì attraverso un video pubblicato sul profilo TikTok dell’artista. Nella clip, la coppia si cimenta con evidente divertimento nella coreografia di “Per sempre sì”, il brano di Sal Da Vinci che ha trionfato sul palco dell’Ariston in questo 2026. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tommaso Paradiso dice “Per sempre sì” a Carolina Sansoni con la canzone di Sal Da Vinci: il crossover sanremese fa impazzire l’Italia

Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni (cosa fa nella vita): matrimonio in vista?Tommaso Paradiso sarebbe pronto a coronare la sua storia d’amore con Carolina Sansoni? L’indiscrezione arriva dalla newsletter Celebrity Watch di...

Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso e mamma della figlia Anna, Carolina Sansoni, e cosa fa nella vitaLa storia tra Tommaso Paradiso e la fidanzata Carolina Sansoni comincia nel 2017, durante una partita di calcio, e da lì non si sono più lasciati.

Aggiornamenti e notizie su Tommaso Paradiso.

Temi più discussi: Chi è Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti per la prima volta a Sanremo 2026 con I Romantici.; Roma a Sanremo, Tommaso Paradiso: Ho la passione per le case, invidio quella di Baglioni; Tommaso Paradiso a Sanremo con I romantici, canzone dedicata alla figlia: testo e significato; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso chi è: in gara con il brano 'I Romantici'.

TESTO COMPLETO I ROMANTICI CANZONE TOMMASO PARADISO SANREMO 2026/ Spero mia figlia sia uguale a sua madreTommaso Paradiso, testo completo di Romantici che porterà a Sanremo 2026: uno sguardo al passato con un dedica amorevole a sua figlia Anna ... ilsussidiario.net

Tommaso Paradiso conferma matrimonio con la compagna sul balletto di Sal Da Vinci. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Tommaso Paradiso conferma matrimonio con la compagna sul balletto di Sal Da Vinci. VIDEO ... tg24.sky.it

Radio Italia. Sal Da Vinci · Per sempre sì. Tommaso Paradiso e la compagna Carolina: i romantici! #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sulle note di 'Per sempre sì', la canzone di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo, Tommaso Paradiso ufficializza la notizia delle nozze con Carolina Sansoni. Il balletto con la compagna toglie ogni incertezza. #sanremo2026 #news #radiodeejay x.com