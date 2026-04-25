Tra le pareti della Pieve di Marinasco, si svolgerà un evento dedicato alla musica del Settecento, con esecuzioni che spaziano da composizioni di Mozart a quelle di Cimarosa. Il concerto proporrà brani di quegli anni, celebrando le melodie che hanno segnato un’epoca importante nella storia musicale. Le esibizioni si terranno all’interno della chiesa, offrendo un’occasione per ascoltare pezzi originali di quel periodo.

L’eco delle armonie settecentesche risuonerà tra le navate della Pieve di Marinasco, per riscoprire le radici sonore della nostra cultura. La chiesa di Santo Stefano, stasera alle 21, ospiterà un concerto straordinario che vedrà protagonista il Colloredo Ensemble, una formazione nata con l’intento di esplorare il repertorio sacro del XVIII secolo, spesso trascurato dal circuito concertistico a favore delle forme sinfoniche o teatrali. Il cuore dell’evento sarà l’antico organo Serassi, uno strumento storico il cui minuzioso restauro è stato completato e inaugurato appena un anno fa. L’organo è un gioiello dell’arte organaria italiana, uscito...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Mozart a Cimarosa, musiche del ’700 alla Pieve di Marinasco

Notizie correlate

Un gradito ritorno al Teatro San Carlo per Luisi e Taverna: musiche di Mozart e BeethovenEbbene, il concerto di sabato 4 marzo ha riunito in una sola serata tutte queste specifiche caratteristiche, regalando al numeroso publico presente,...

Da Cervia alla Pieve di Pievequinta: una trentina di partecipanti alla prima tappa del Cammino del saleUna trentina di camminatori hanno accolto l'invito dell'associazione Civiltà salinara a percorrere la prima tappa del pellegrinaggio per rendere...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Da Mozart a Cimarosa, musiche del ’700 alla Pieve di Marinasco; Un ponte tra Marinasco e Salisburgo, una notte di musica nel segno di Mozart e dell’organo Serassi.

Da Mozart a Cimarosa, musiche del ’700 alla Pieve di MarinascoL’eco delle armonie settecentesche risuonerà tra le navate della Pieve di Marinasco, per riscoprire le radici sonore della ... lanazione.it

Un ponte tra Marinasco e Salisburgo, una notte di musica nel segno di Mozart e dell’organo SerassiUn ponte tra Marinasco e Salisburgo, una notte di musica nel segno di Mozart e dell’organo Serassi ... msn.com

Calendario Ludico Motorie La Spezia e Lunigiana - facebook.com facebook