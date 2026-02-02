Da Cervia alla Pieve di Pievequinta | una trentina di partecipanti alla prima tappa del Cammino del sale

Da Cervia alla Pieve di Pievequinta, una trentina di persone si sono messe in cammino. L’associazione Civiltà salinara ha organizzato la prima tappa del percorso a piedi, dedicato alla Madonna del Fuoco. I partecipanti hanno percorso il tratto per rendere omaggio alla patrona di Forlì e protettrice dei salinari di Cervia. La camminata ha coinvolto appassionati di sali e pellegrini di tutte le età, che hanno scelto di vivere un’esperienza semplice e autentica.

Una trentina di camminatori hanno accolto l'invito dell'associazione Civiltà salinara a percorrere la prima tappa del pellegrinaggio per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco, patrona della città di Forli, nonché protettrice dei salinari di Cervia. Domenica i partecipanti sono partiti dalla Torre San Michele alle 8 del mattino ed hanno percorso 23 chilometri arrivando alla Pieve di Pievequinta, dopo aver attraversato le località di Cervia, Pisignano, Castiglione di Cervia, Castiglione di Ravenna e San Zaccaria. Il secondo appuntamento sarà in programma mercoledì con ritrovo a Borgo Sisa e arrivo all'abbazia di San Mercuriale, dove ad attendere i pellegrini ci saranno i rappresentanti del Comune di Forlì e della Parrocchia di Cervia che insieme raggiungeranno il Duomo, dove assisteranno alla messa in onore della Beata Vergine del Fuoco in programma alle 11.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Cervia Pievequinta Da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco: torna il Cammino del sale Il Cammino del sale è una tradizione che unisce Cervia e Forlì in un pellegrinaggio dedicato alla Madonna del Fuoco. L’Ottava tappa del parco letterario Emma Perodi: installate davanti alla pieve panchina, leggio e un pannello su San Martino Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cervia Pievequinta Argomenti discussi: Da Cervia alla Pieve di Pievequinta: una trentina di partecipanti alla prima tappa del Cammino del sale; Il cammino del sale: da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco; La prima tappa del cammino del sale è stata percorsa da una trentina di partecipanti; Da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco: torna il Cammino del sale. Amici Degli Animali Di Cervia E Dintorni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.