Da Cervia alla Pieve di Pievequinta | una trentina di partecipanti alla prima tappa del Cammino del sale

Da Cervia alla Pieve di Pievequinta, una trentina di persone si sono messe in cammino. L’associazione Civiltà salinara ha organizzato la prima tappa del percorso a piedi, dedicato alla Madonna del Fuoco. I partecipanti hanno percorso il tratto per rendere omaggio alla patrona di Forlì e protettrice dei salinari di Cervia. La camminata ha coinvolto appassionati di sali e pellegrini di tutte le età, che hanno scelto di vivere un’esperienza semplice e autentica.

Una trentina di camminatori hanno accolto l'invito dell'associazione Civiltà salinara a percorrere la prima tappa del pellegrinaggio per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco, patrona della città di Forli, nonché protettrice dei salinari di Cervia. Domenica i partecipanti sono partiti dalla Torre San Michele alle 8 del mattino ed hanno percorso 23 chilometri arrivando alla Pieve di Pievequinta, dopo aver attraversato le località di Cervia, Pisignano, Castiglione di Cervia, Castiglione di Ravenna e San Zaccaria. Il secondo appuntamento sarà in programma mercoledì con ritrovo a Borgo Sisa e arrivo all'abbazia di San Mercuriale, dove ad attendere i pellegrini ci saranno i rappresentanti del Comune di Forlì e della Parrocchia di Cervia che insieme raggiungeranno il Duomo, dove assisteranno alla messa in onore della Beata Vergine del Fuoco in programma alle 11.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Il Cammino del sale è una tradizione che unisce Cervia e Forlì in un pellegrinaggio dedicato alla Madonna del Fuoco.

