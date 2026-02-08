Da quando si superano i 40 anni, la pelle inizia a mostrare i primi segni dell'invecchiamento. La produzione di collagene diminuisce e le rughe diventano più visibili. Per contrastare questi effetti, molte persone cercano di adottare uno stile di vita più attento, puntando su alimenti come frutta, verdura, proteine magre e grassi buoni. Questi ingredienti aiutano a combattere i radicali liberi e a mantenere la pelle più luminosa, tonica e giovane.

S uperati i 40 anni, la pelle inizia a mostrare i primi segni dell’invecchiamento: il collagene diminuisce e le rughe diventano più evidenti. Invecchiare è naturale, ma accompagnare questo processo con cura e attenzione non è sempre scontato. Per mantenere la pelle sana, elastica e luminosa anche dopo i 40 anni si può partire da cosa mettiamo sulla nostra tavola ogni giorno: una dieta mirata può diventare un vero alleato di bellezza. Scegliere alimenti ricchi di antiossidanti, vitamine e grassi buoni significa fornire alla pelle gli strumenti per rigenerarsi e proteggersi dai danni dei radicali liberi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco come frutta, verdura, proteine magre e grassi buoni aiutano a contrastare i radicali liberi e a mantenere la pelle luminosa, tonica e giovane

Scegliere il banco di frutta e verdura più affidabile richiede attenzione e conoscenza.

