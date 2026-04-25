Da 19 anni, un uomo è detenuto in carcere con la condanna all'ergastolo per un omicidio che una recente consulenza indica come impossibile che abbia commesso. La figlia dell’uomo spera ora che il processo venga rifatto, sperando in una revisione della condanna. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’eventualità di errori giudiziari e sulla possibilità di un riesame della sentenza definitiva.

La speranza di Anna Laura è che suo padre, Andrea Rossi, possa presto uscire da quel carcere dove da 19 anni sconta un ergastolo per un omicidio che - secondo una nuova consulenza - non può aver commesso. Quando Vitalina Balani è stata strangolata in casa sua a Bologna il 14 luglio 2006 il commercialista era in studio e secondo la difesa per un errore - l'anticipo di 8 ore sul momento reale della morte - è stato accusato e condannato. Per questo la Cassazione ha ora deciso di riaprire il caso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Da 19 anni in carcere per un omicidio che "non può aver commesso": processo da rifare

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Temi più discussi: Il giallo del commercialista. È in carcere da 19 anni. Sarà di nuovo processato; Andrea Rossi, in carcere da 19 anni per l'omicidio di Vitalina Balani, potrà chiedere di nuovo un processo di revisione; Frode miliardaria, oligarca moldavo condannato a 19 anni di carcere; In carcere da 19 anni, ma il processo è da rifare: cosa dice la nuova perizia sul delitto Balani.

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