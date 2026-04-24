A Bologna, un uomo condannato per un omicidio ha trascorso 18 anni in carcere, ma il processo è stato annullato e dovrà essere rifatto. Durante un'udienza, il padre ha potuto incontrare per la prima volta in quasi due decenni la sua sesta figlia, in un momento limitato a pochi minuti, grazie a un intervento dell’avvocato che ha convinto le forze di sicurezza a concedere l’accesso.

Un padre che riesce ad abbracciare la sua sesta figlia soltanto una volta in diciotto anni, in una camera di sicurezza durante un appello e giusto perché il suo avvocato ha il buon cuore di convincere gli uomini della scorta, i quali dimostrano quel tanto di pietà umana che fa la differenza. Ma anche un signore di 64 anni che ormai ha il volto scavato e i capelli grigi, è provato e a cui, in un certo senso, viene il miracolo: nonostante tutto non perde la lucidità, non chiede sconti, ripete che con questa brutta faccenda, con l’omicidio di Vitalina Balani, lui non c’entra e aggiunge che di galera ne uscirà da innocente. Andrea Rossi è un ex commercialista di Bologna a cui la vita, grazie soprattutto alla tenacia del suo avvocato, ha appena dato una seconda possibilità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bologna, omicidio? Processo da rifare, ma si è fatto 18 anni in cella

Notizie correlate

Tentato omicidio: bolognese di 39 anni in cella per la sparatoria a Zola Predosa (Bologna)Bologna, 17 aprile 2026 – Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’agguato avvenuto la sera del 23 febbraio a Zola Predosa, quando un 33enne fu gravemente...

Monza, il processo per le false fatture sugli sponsor di Formula 1 è da rifare 10 anni dopo: “Provini non doveva essere giudicato da latitante”Monza, 11 Marzo 2026 – È tornato al Tribunale di Monza, a quasi dieci anni dagli arresti, con una richiesta di condanna a 8 anni di reclusione il...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Omicidio Balani. Ci sarà un nuovo processo di revisione. Andrea Rossi, da 20 anni in carcere spera; Andrea Rossi, in carcere da 19 anni per l'omicidio di Vitalina Balani, potrà chiedere di nuovo un processo di revisione; Delitto Balani, la Cassazione: Processo a Rossi da rifare, nuovo appello a Firenze; Omicidio di Vitalina Balani, la Cassazione riapre il caso di Bologna: Ora un nuovo processo di revisione per il commercialista Andrea Rossi in prigione dal 2007.

Omicidio Balani, caso riaperto: nuovo processo d’appello | Rossi in carcere da 20 anni: Uscirò da innocenteOmicidio Balani, la Cassazione riapre il caso: il commercialista Rossi torna in appello. Dubbi sull'ora del delitto e sul movente del delitto ... ilsussidiario.net

Omicidio Balani. Ci sarà un nuovo processo di revisione. Andrea Rossi, da 20 anni in carcere speraLa Cassazione ha accolto il ricorso dell'avvocato del commercialista che con una perizia medico legale sposta in avanti l'orario della morte. E' la terza volta che il caso, chiuso nel 2010 con il defi ... rainews.it

Le novità dal processo all'ex poliziotto originario di Alì Terme, i tabulati telefonici e la testimonianza choc - facebook.com facebook