Cuperlo recita Cetto La Qualunque imbarazzo alla Camera E il regista lo stronca | VIDEO

Durante un dibattito alla Camera sul decreto Sicurezza, il deputato del Pd ha citato un discorso sul bonus remigrazione, paragonandolo a quello pronunciato da un personaggio interpretato da un attore comico in un film. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, e successivamente il regista del film ha commentato pubblicamente l'accaduto, definendo la scena imbarazzante. L'evento ha suscitato reazioni tra i presenti in aula e sui social.

Cetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato del Pd, Gianni Cuperlo nel corso del dibattito fiume sul decreto Sicurezza, ha citato un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato Antonio Albanese nel celebre film. "Cittadini, popolo sovrano, contribuenti - ha letto in aula Cuperlo - "quantunquemente" lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me". Performance un filo "cringe", come dicono i giovani, e che riceve la bonaria stroncatura del regista. Il discorso in aula di Cuperlo che cita Cetto La Qualunque? ''È stato divertente anche se rispetto al vero Cetto era più scarico, più tristanzuolo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cuperlo recita Cetto La Qualunque, imbarazzo alla Camera. E il regista lo stronca | VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera: “Tessera punti: ogni 5 migranti, un elettore in omaggio” (VIDEO) Leggi anche: Cuperlo porta Cetto La Qualunque alla Camera Altri aggiornamenti Cuperlo recita Cetto La Qualunque, il video imbarazzante. E il regista lo stroncaCetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato del Pd, Gianni Cuperlo nel corso del dibattito fiume sul decreto Sicurezza, ha citato ... iltempo.it Stile Cetto La Qualunque: Gianni Cuperlo boccia il bonus remigrazioneAlla Camera, Gianni Cuperlo utilizza la satira di Cetto La Qualunque per criticare il bonus remigrazione, denunciando il messaggio politico e le sue implicazioni. baritalianews.it